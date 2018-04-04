Крис Ван Аш назван креативным директором Berluti

Слухи последних дней подтвердились: дизайнер, недавно покинувший Dior Homme, стал главным дизайнером марки Berluti.
Руководство компании Berluti подтвердило слухи, которые курсировали в индустрию в последнюю неделю. Расставшись с Хайдером Акерманном марка пригласила на пост креативного директора бельгийского дизайнера, который совсем недавно уволился из Dior Homme. Теперь Крис Ван Аш займется созданием мужской одежды на новом рабочем месте.
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