Кристен Стюарт названа лицом нового аромата Chanel

Американская актриса, которая уже не первый год сотрудничает с парижским домом, теперь будет представлять и новый парфюм Gabrielle Chanel.

Парижский дом моды выбрал Кристен Стюарт на роль лица своих будущих женских духов Gabrielle Chanel. Аромат, созданный знаменитым парфюмером Оливье Польжом и его лабораторией, появится в продаже в сентябре этого года и обещает стать настоящим хитом. В сентябре же стартует новая рекламная кампания, которая будет включать и видеоролик. Над созданием видео трудился австралийский режиссер Ринган Ледвиг, а вот за фотосесиию отвечал Карим Садли.