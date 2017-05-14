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Артем Кузелев

Кристен Стюарт названа лицом нового аромата Chanel

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  • 14 Мая 201710:41
Сюжеты: Chanel, Kristen Stewart (Кристен Стюарт)

Американская актриса, которая уже не первый год сотрудничает с парижским домом, теперь будет представлять и новый парфюм Gabrielle Chanel.

Парижский дом моды выбрал Кристен Стюарт на роль лица своих будущих женских духов Gabrielle Chanel. Аромат, созданный знаменитым парфюмером Оливье Польжом и его лабораторией, появится в продаже в сентябре этого года и обещает стать настоящим хитом. В сентябре же стартует новая рекламная кампания, которая будет включать и видеоролик. Над созданием видео трудился австралийский режиссер Ринган Ледвиг, а вот за фотосесиию отвечал Карим Садли.

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