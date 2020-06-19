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Артем Кузелев

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме Пабло Ларраина

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  • 19 Июня 202018:17

Актриса и одна из муз Карла Лагерфельда перевоплотиться в легендарную личность для фильма «Спенсер».

Пабло Ларраин известен своими кинобиографиями известных персон, он уже работал над байопиками Пабло Неруды и Жаклин Кеннеди. На этот раз режиссер взялся за экранизацию отношений между принцессой Дианой и принцем Чарльзом. Сценарист картины – Стивен Найт, известный по работе над сериалом «Острые козырьки». Съемки стартуют в начале 2021 года.

 
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