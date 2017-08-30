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Артем Кузелев

Кристен Стюарт в фотопроекте Elle. Сентябрь, 2017

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  • 30 Августа 201711:42
Сюжеты: Kristen Stewart (Кристен Стюарт), Elle

Американская актриса стала одной из главных героинь свежего номера сингапурской версии Elle.

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  • Elle Singapore. Сентябрь, 2017

Кристен Стюарт появилась в большом фотопроекте сентябрьского выпуска Elle Singapore. Актриса появилась в нарядах, созданных Карлом Лагерфельдом для собственной марки и парижского дома Chanel. Однако модельер на этот раз не выступил в роли фотографа своей музы, и за создание снимков отвечал Карим Садли.

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