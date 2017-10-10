Кристен Стюарт в фотопроекте журнала Madame Figaro. Сентябрь, 2017

Американская актриса и муза Карла Лагерфельда стала главной героиней сентябрьского номера Madame Figaro France.

Сегодня Кристен Стюарт – одна из самых востребованных актрис в мире. Девушка активно снимается как в кассовых картинах, так и в авторском кино. В этом году мы еще сможем увидеть ее на большом экране в компании Хлои Севиньи и Дэниса О’Хэра в криминальном триллере Крэйга Уилльяма Макнейлла «Лиззи». А пока можем оценить фотосессию Мэтью Брукса для сентябрьского номера журнала Madame Figaro.