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Артем Кузелев

Кристен Стюарт в каверстори V Magazine. Весна, 2017

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  • 15 Марта 201716:42
Сюжеты: V Magazine

Голливудская актриса и муза Карла Лагерфельда стала главной героиней свежего номера журнала V.

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  • V Magazine. Весна, 2017

Еще несколько лет назад Кристен Стюарт была объектом насмешек. Главным образом девушку обвиняли в том, что она совершенно не умеет играть и не обладает никакими талантами. Однако сегодня Стюарт называют одной из лучших современных актрис до 30 лет и настоящей героиней нашего времени. Что ж, Кристен этого вполне заслуживает, в трудолюбии ей не откажешь.

После выхода на большие экраны картины «Персональный покупатель» и успеха в Каннах Кристен стала все чаще появляться на обложках модных изданий. Весенний выпуск V Magazine не стал исключением: редакция доверила Марио Тестино съемку красивой каверстори со Стюарт в главной роли. Мы же ждем премьеры криминальной драмы Крэйга Уилльяма Макнейлла «Лиззи», в которой партнершей актрисы по съемочной площадке стала сама Хлое Севиньи.

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