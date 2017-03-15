Кристен Стюарт в каверстори V Magazine. Весна, 2017

Голливудская актриса и муза Карла Лагерфельда стала главной героиней свежего номера журнала V.

1 / 8 V Magazine. Весна, 2017















Еще несколько лет назад Кристен Стюарт была объектом насмешек. Главным образом девушку обвиняли в том, что она совершенно не умеет играть и не обладает никакими талантами. Однако сегодня Стюарт называют одной из лучших современных актрис до 30 лет и настоящей героиней нашего времени. Что ж, Кристен этого вполне заслуживает, в трудолюбии ей не откажешь.

После выхода на большие экраны картины «Персональный покупатель» и успеха в Каннах Кристен стала все чаще появляться на обложках модных изданий. Весенний выпуск V Magazine не стал исключением: редакция доверила Марио Тестино съемку красивой каверстори со Стюарт в главной роли. Мы же ждем премьеры криминальной драмы Крэйга Уилльяма Макнейлла «Лиззи», в которой партнершей актрисы по съемочной площадке стала сама Хлое Севиньи.