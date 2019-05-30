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Артем Кузелев

Кристиан Лубутен получит награду Совета высокой моды

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  • 30 Мая 201918:57
Сюжеты: Christian Louboutin

На торжественной церемонии в сентябре дизайнер будет отмечен за вклад в развитие моды.

Традиционный завтрак музея Технологического института моды (FIT) состоится 4 сентября 2019 года. Событие будет отмечено вручением почетной награды Совета высокой моды Кристиану Лубутену за «пожизненную преданность искусству и ремеслу моды». Мероприятие пройдет в рамках неофициальной программы Недели моды в Нью-Йорке.

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