Кристиан Лубутен получит награду Совета высокой моды

На торжественной церемонии в сентябре дизайнер будет отмечен за вклад в развитие моды.

Традиционный завтрак музея Технологического института моды (FIT) состоится 4 сентября 2019 года. Событие будет отмечено вручением почетной награды Совета высокой моды Кристиану Лубутену за «пожизненную преданность искусству и ремеслу моды». Мероприятие пройдет в рамках неофициальной программы Недели моды в Нью-Йорке.