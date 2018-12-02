Кристиан Лубутен поможет отреставрировать парижский дворец

Марка Christian Louboutin выступит в качестве главного спонсора проекта реставрации знаменитого дворца Порт-Доре.

Легендарный обувщик и дизайнер аксессуаров заявил, что оплатит реставрацию дворца Порт-Доре. Здание было построено в Париже еще в 1931 году в качестве выставочного центра для Парижской колониальной выставки. Дворец полностью оформлен в стиле ар-деко, но долгие годы не знал ремонта. Теперь его реставрацию проспонсирует Кристиан Лубутен, рассказывая о чем, он подчеркнул, что здание является важным символом его детства и первых коллекций.