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Артем Кузелев

Кристиан Лубутен поможет отреставрировать парижский дворец

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  • 02 Декабря 201811:23
Сюжеты: Christian Louboutin

Марка Christian Louboutin выступит в качестве главного спонсора проекта реставрации знаменитого дворца Порт-Доре.

Легендарный обувщик и дизайнер аксессуаров заявил, что оплатит реставрацию дворца Порт-Доре. Здание было построено в Париже еще в 1931 году в качестве выставочного центра для Парижской колониальной выставки. Дворец полностью оформлен в стиле ар-деко, но долгие годы не знал ремонта. Теперь его реставрацию проспонсирует Кристиан Лубутен, рассказывая о чем, он подчеркнул, что здание является важным символом его детства и первых коллекций.

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