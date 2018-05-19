Кристиан Лубутен приглашает на Филиппины

Марка Christian Louboutin выпустила капсульную коллекцию сумок, посвященную культуре народов Филиппин.

Кристиан Лубутен представил несколько моделей, которые составили капсульную коллекцию Manilacaba. Идеи и техники для создания этих сумок глава Christian Louboutin черпало во время путешествия по Филиппинским островам. Дизайнер признался: «Меня всегда завораживала красота Филиппин, но задуматься о продолжении серии сумок Caba меня заставило разнообразие национальных промыслов и традиционные работы местных мастериц». К слову, сами жители островов с удовольствием снялись для лукбука коллекции.

Часть средств от продажи ярких аксессуаров Christian Louboutin перечислят на счета благотворительной организации GREAT. Цель инициативы – поддержать женщин и по достоинству оценить их занятия рукоделием.