Кристиан Лубутен станет отельером

К летнему сезону будущего года французский дизайнер откроет собственную гостиницу в Португалии.
Великий обувщик Кристиан Лубутен поделился приятной новостью. Оказывается, дизайнер собирается стать отельером. Уже к летнему сезону будущего года Лубутен планирует открыть собственную гостиницу на 21 номер, в которой также будет работать ресторан. Располагаться отель будет в португальском регионе Алентежу.
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