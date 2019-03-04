Кристиан Лубутен станет отельером

К летнему сезону будущего года французский дизайнер откроет собственную гостиницу в Португалии.

Великий обувщик Кристиан Лубутен поделился приятной новостью. Оказывается, дизайнер собирается стать отельером. Уже к летнему сезону будущего года Лубутен планирует открыть собственную гостиницу на 21 номер, в которой также будет работать ресторан. Располагаться отель будет в португальском регионе Алентежу.