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Артем Кузелев

Кристиан Лубутен станет отельером

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  • 04 Марта 201909:39
Сюжеты: Christian Louboutin

К летнему сезону будущего года французский дизайнер откроет собственную гостиницу в Португалии.

Великий обувщик Кристиан Лубутен поделился приятной новостью. Оказывается, дизайнер собирается стать отельером. Уже к летнему сезону будущего года Лубутен планирует открыть собственную гостиницу на 21 номер, в которой также будет работать ресторан. Располагаться отель будет в португальском регионе Алентежу.

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