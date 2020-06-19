Кристина Бридан-Ростовская: «Либо ты работаешь на отлично, либо никак»

Красивые наряды, поездки за границу, всеобщее внимание. Многие девушки мечтают ходить по подиуму или сниматься в кино, но не все понимают, сколько труда за этим стоит. О том, как добиться успеха в этой сфере мы поговорили с моделью и актрисой Кристиной Бридан-Ростовской (в инстаграме @k_bridan)

Кристина, расскажите, почему Вы решили строить карьеру именно в творческой сфере?

Мне нравится мир творчества, потому что там живут другие люди. Люди, которые меня понимают и видят такой, какая я есть на самом деле. Вообще искусство для меня – это то место, где я могу дышать полной грудью. Это свобода. А мне нравится быть свободной и творить. Связав свою жизнь с искусством, я сделала шаг из природы в бесконечность.

Я начала работать моделью с 17 лет. И почти каждая моя фотосессия – это короткое немое кино. Я примеряю разные образы, вживаюсь в роль, проживаю новую жизнь. А камера становится моим самым верным фанатом. На каждой фотосессии я отдаюсь процессу на все 100%. И мне нравится потом видеть результат и счастливые лица команды.

При этом образование у меня актерское, незаконченное, в школе-студии МХАТ. А позже я поступила в РАНХиГС на юрфак и окончила там магистратуру.

Я знаю, что Вы некоторое время работали в следственных органах. Как так получилось?

Я хотела сделать мир лучше, двигаясь в данном направлении. Ловить преступников, раскрывать преступления. Но людям с добрым сердцем там делать нечего. Не то, чтобы я ангел, но в следственных органах совсем тяжко. Там все не так, как в кино.

Но именно там творческие ноты у меня заиграли громче, и я поняла, что хочу развиваться именно в креативной сфере. У меня столько идей, которые я хочу реализовать, например, снять свое кино. А работать в госструктуре – это как смотреть на серое бездушное бетонное здание, хотеть его разрисовать яркими красками и не иметь такой возможности.

Хотя у профессии следователя и актера все-таки есть немного общего. Когда мне приходилось допрашивать преступников, мне надо было надевать маску такого человека, которому бы подозреваемый мог бы открыться. А это непросто. Отчасти это похоже на работу психолога.

Какими своими достижениями Вы больше всего гордитесь?

Я горжусь тем, что при любых обстоятельствах я всегда остаюсь человеком. А еще я занимаюсь благотворительностью. Преимущественно помогаю детским домам с особенными детьми и их выпускникам. Например, когда подростки оттуда выходят, я стараюсь найти для них работу или подходящее место для дальнейшей учебы. Мне приносит удовольствие, что я могу коснуться другой жизни и преобразить ее.

А какие карьерные цели Вы сейчас перед собой ставите?

Я всегда ставлю перед собой сложно достигаемые цели. Так легче попасть в них. Сейчас, например, хочу стать частью голливудского кино, поработать с Паоло Соррентино и прививать людям любовь к искусству.

Также я хочу попробовать себя в качестве ведущей на ТВ, например, мне нравится программа «Орел и Решка». Она очень эмоциональная, искренняя, увлекательная. Кроме того, мне очень близка тема путешествий. Я знаю, что любые съемки требуют много труда, но я готова на это. Я очень трудолюбивый человек и ко всем сложностям отношусь с юмором.

К тому же, у меня уже был опыт работы на телевидении, и мне безумно нравится сам процесс. Мне нравится предэфирная суета, репетиции, подготовка. Меня это завораживает.

Как Вы относитесь к тому, что многие модели и актеры уезжают делать карьеру за рубеж?

Очень хорошо. Почему бы не попробовать свои силы за границей, если есть такая возможность. Например, я работала моделью в США, Сингапуре, Китае, Европе. С точки зрения карьеры, там действительно больше возможностей, выше оплата. Кроме того, если в России «модель» не считают серьезной профессией, то за границей все по-другому. В Америке, например, все наравне, ко всем относятся с одинаковым уважением - официантам, уборщикам, адвокатам, моделям…Там очень ценят любой труд.

Кого Вы считаете самыми успешными и талантливыми актрисами и моделями?

Мне импонируют Ирина Шейк, Наталья Водянова. В них чувствуется такая сила и гармония, что глаз не оторвать. Из зарубежных актрис мне нравятся Мерил Стрип, Хелен Миррен и Зои Кравец. Они невероятно харизматичны и талантливы. Из российских актрис могу отметить Оксану Акиньшину, Яну Троянову и Ренату Литвинову. Они настоящие, на них приятно смотреть, они притягивают своей индивидуальностью.

Приходилось ли Вам идти на какие-то жертвы ради своей профессии?

Скорее, это были испытания. Например, в Азии не любят, когда у модели очень длинные волосы. А когда я приехала туда на работу, мои волосы были почти до колена, поэтому мне их постригли очень коротко. Скажу так, это был не самый приятный момент.

Кроме того, очень тяжело давалась разлука с семьей. Я помню свой первый контракт на 3 месяца, это было сложно. Но постепенно ко всему привыкаешь.

Когда проходят Недели Моды, ты можешь не есть днями, потому что просто не успеваешь, у тебя нет сил. Но я не могу сказать, что это жертвы, потому что мне нравится моя профессия. Я люблю то, что я выбрала.

Какие советы Вы могли бы дать девушкам, которые хотят начать карьеру актрисы или модели?

Никогда не пытайтесь никому понравиться, будьте всегда собой. Рамки только в вашей голове. Никогда не опускайте руки. Бывает, наступает такая апатия, когда отказали сто раз на кастинге, никуда не берут, просто иди сквозь все тернии. На 101-й раз тебя точно заметят.