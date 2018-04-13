11 апреля итальянская марка TWINSET Milano впервые представила в Москве свою новую коллекцию FW 18/19 в Демонстрационном зале ГУМа. Для столичной модной публики это стало событием, так как бренд впервые проводил fashion show на территории России.

Среди гостей, которых теперь смело можно называть #Твинсеттерами, было замечено немало московских модников, популярных блогеров и российских звезд. Все они с удовольствием следили за происходящим на подиуме, где осенне-зимнюю коллекцию марки демонстрировали взрослые и совсем крошечные модели двух и восьми лет.

Коллекция TWINSETFW18/19 построена на контрасте противоположностей: мужское и женское, миниатюра и размах, будни и праздники то переплетаются, то спорят друг с другом. Основная идея - никаких правил! Только свобода самовыражения и неукротимая эклектика.

Многие гостьи уже являются поклонницами бренда, ведь героиня TWINSET всегда в движении. А это так близко и понятно всем жительницам современных мегаполисов в любой точке мира. Позитивную оценку модной публики получили эффектные модели street style и glam sport, а также разнообразные вечерние наряды и аксессуары. Те же, кто познакомились с маркой впервые, открыли для себя необычные сочетания цветов, материалов, яркие, запоминающиеся принты, а также пожелали пополнить свой гардероб некоторыми новинками, представленными в этот вечер.

«С одной стороны TWINSET – нарядная одежда, а с другой – одежда на каждый день. И это здорово», - делится Мария Кожевникова, - «На показе присмотрела вещи сразу и себе, и маме, и скажу по секрету, что у меня есть вещи этого бренда, купленные в детском отделе, но именно для себя».

Еще один сюрприз, который TWINSET подготовил для гостей, это финальная часть показа, в которой на подиум вышла Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией. Образы, которые представило звездное семейство, теперь просто обязаны стать хитами будущего сезона.

«Из коллекции можно выбрать наряд на любое настроение, - уверена Кристина Орбакайте, - Сегодня я выбрала графичное – это мой любимый стиль, но при этом у TWINSET есть и вечерние вещи, и повседневные, и отличные аксессуары, которые привлекли мое внимание».

Также на показе в роли модели дебютировала юная Дуня Карева – дочка актрисы Евгении Крюковой. «Моя дочь дебютировала сегодня на показе – говорит Евгения Крюкова, - волновалась за нее очень. А коллекция прекрасная, для поклонниц самых разных стилей. Для себя особо отметила свитера – скупила бы себе все модели!».

В целом настроение вечера можно было сравнить с атмосферой большого итальянского праздника, которое поддерживали и представители бренда, специально прилетевшие из Милана на московское шоу. Гости увлеченно беседовали и делились впечатлениями от увиденного.

«Мне очень понравилось» - говорит Марина Ким, - «Я поражена тому, как в коллекции используются легкие ткани, стразы и блеск - на спортивных крутках и даже пуховиках! Смотрела показ, не отрываясь».

Елена Кулецкая отметила, что показ был великолепно стилизован: «Браво стилистам, которые показали, как можно одни и те же вещи скомпоновать для нарядов в разном стиле. Даже для нашего холодного московского лета вполне можно соединить, как это было на показе, красивое прозрачное платье и теплую куртку».

Юлия Барановская выбрала для себя сочетание противоположных стилей: «Я люблю объемные свитера, миксованные с нежными и прозрачными платьями, легкая сексуальность, намеки и обещания. И именно этим меня и привлекла коллекция TWINSET».

«Самое главное, что все вещи из коллекции можно надеть и в пир, и в мир, они абсолютно уместны в любой ситуации», - говорит Анна Тихомирова, - «А как маму меня умилил выход детишек с мамами – это просто растопило мое сердце!». Участие маленьких моделей тронуло и Ирину Гриневу, маму очаровательной маленькой дочки, которая сразу же представила, как будут смотреться вещи TWINSET на ее малышке.

Свежесть – так определила главное качество коллекции Елена Лядова: «Насыщенные цвета, цветочный орнамент, прекрасная коллекция».

«За этим брендом я слежу очень давно и рада, что он теперь представлен в России. Мне нравятся вещи, которые можно носить каждый день, несмотря на их яркость и необычность. Особенно вдохновлена тем, что TWINSET использовали в коллекции мои любимые цвета – кирпичный и золото». – Анна Хилькевич.

«Многослойность и женственность – всегда востребованы и хорошо воспринимаются, мне нравится, что это жизненная коллекция, ее легко носить», - говорит Константин Андрикопулос.

Показ посетили: Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией, Дуня Карева, Евгения Крюкова, Михаил Земцов, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Анастасия Задорожная, Зара, Марина Ким, Мария Кожевникова, Екатерина Мухина, Мария Федорова, Вадим Галаганов, Расим и Алла Акперовы, Анна Хилькевич, Олеся Судзиловская, Елена Кулецкая, Ясмина Муратович, Ирина Чайковская, Анфиса Черных, Анна Чурина, Кристина Шаповалова, Максим Шарафутдинов, Юлия Барановская, Нургуль Ертаева, Анна Тихомирова, Аврора, Татьяна Геворкян, Ирина Гринева, Анжелика Каширина, Константин и Ольга Андрикопулос, Полина Аскери, Елена Захарова, Светлана Абрамова, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Мария Мессерер, Мирослава Михайлова, Анна Королева, Милана Королева, Яна Крайнова, Олеся Бословяк, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян, Ирина Йовович, София Кальчева, Антонина Клименко, Евгений Короткевич, Екатерина Мельник, Кристина Левиева, Мария Лобанова, Руслан и Елена Нигматуллины, Анна Пескова, Поля Полякова, Светлана Амова, Снежина Кулова, Александра Томилова, Юлия Далакян, Анатолий Анищенко, Наталия Лесниковская, Антон Азаров, Франческо Форте (консул Италии), Алессандро Вариско (CEO TWINSET), Наталия Подгорная гендиректор TWIN SET EAST

Твинсеттеры встретились в ГУМе

11 апреля итальянская марка TWINSET Milano впервые представила в Москве свою новую коллекцию FW 18/19 в Демонстрационном зале ГУМа. Для столичной модной публики это стало событием, так как бренд впервые проводил fashion show на территории России.

Среди гостей, которых теперь смело можно называть #Твинсеттерами, было замечено немало московских модников, популярных блогеров и российских звезд. Все они с удовольствием следили за происходящим на подиуме, где осенне-зимнюю коллекцию марки демонстрировали взрослые и совсем крошечные модели двух и восьми лет.

Коллекция TWINSETFW18/19 построена на контрасте противоположностей: мужское и женское, миниатюра и размах, будни и праздники то переплетаются, то спорят друг с другом. Основная идея - никаких правил! Только свобода самовыражения и неукротимая эклектика.

Многие гостьи уже являются поклонницами бренда, ведь героиня TWINSET всегда в движении. А это так близко и понятно всем жительницам современных мегаполисов в любой точке мира. Позитивную оценку модной публики получили эффектные модели street style и glam sport, а также разнообразные вечерние наряды и аксессуары. Те же, кто познакомились с маркой впервые, открыли для себя необычные сочетания цветов, материалов, яркие, запоминающиеся принты, а также пожелали пополнить свой гардероб некоторыми новинками, представленными в этот вечер.

«С одной стороны TWINSET – нарядная одежда, а с другой – одежда на каждый день. И это здорово», - делится Мария Кожевникова, - «На показе присмотрела вещи сразу и себе, и маме, и скажу по секрету, что у меня есть вещи этого бренда, купленные в детском отделе, но именно для себя».

Еще один сюрприз, который TWINSET подготовил для гостей, это финальная часть показа, в которой на подиум вышла Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией. Образы, которые представило звездное семейство, теперь просто обязаны стать хитами будущего сезона.

«Из коллекции можно выбрать наряд на любое настроение, - уверена Кристина Орбакайте, - Сегодня я выбрала графичное – это мой любимый стиль, но при этом у TWINSET есть и вечерние вещи, и повседневные, и отличные аксессуары, которые привлекли мое внимание».

Также на показе в роли модели дебютировала юная Дуня Карева – дочка актрисы Евгении Крюковой. «Моя дочь дебютировала сегодня на показе – говорит Евгения Крюкова, - волновалась за нее очень. А коллекция прекрасная, для поклонниц самых разных стилей. Для себя особо отметила свитера – скупила бы себе все модели!».

В целом настроение вечера можно было сравнить с атмосферой большого итальянского праздника, которое поддерживали и представители бренда, специально прилетевшие из Милана на московское шоу. Гости увлеченно беседовали и делились впечатлениями от увиденного.

«Мне очень понравилось» - говорит Марина Ким, - «Я поражена тому, как в коллекции используются легкие ткани, стразы и блеск - на спортивных крутках и даже пуховиках! Смотрела показ, не отрываясь».

Елена Кулецкая отметила, что показ был великолепно стилизован: «Браво стилистам, которые показали, как можно одни и те же вещи скомпоновать для нарядов в разном стиле. Даже для нашего холодного московского лета вполне можно соединить, как это было на показе, красивое прозрачное платье и теплую куртку».

Юлия Барановская выбрала для себя сочетание противоположных стилей: «Я люблю объемные свитера, миксованные с нежными и прозрачными платьями, легкая сексуальность, намеки и обещания. И именно этим меня и привлекла коллекция TWINSET».

«Самое главное, что все вещи из коллекции можно надеть и в пир, и в мир, они абсолютно уместны в любой ситуации», - говорит Анна Тихомирова, - «А как маму меня умилил выход детишек с мамами – это просто растопило мое сердце!». Участие маленьких моделей тронуло и Ирину Гриневу, маму очаровательной маленькой дочки, которая сразу же представила, как будут смотреться вещи TWINSET на ее малышке.

Свежесть – так определила главное качество коллекции Елена Лядова: «Насыщенные цвета, цветочный орнамент, прекрасная коллекция».

«За этим брендом я слежу очень давно и рада, что он теперь представлен в России. Мне нравятся вещи, которые можно носить каждый день, несмотря на их яркость и необычность. Особенно вдохновлена тем, что TWINSET использовали в коллекции мои любимые цвета – кирпичный и золото». – Анна Хилькевич.

«Многослойность и женственность – всегда востребованы и хорошо воспринимаются, мне нравится, что это жизненная коллекция, ее легко носить», - говорит Константин Андрикопулос.

Показ посетили: Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией, Дуня Карева, Евгения Крюкова, Михаил Земцов, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Анастасия Задорожная, Зара, Марина Ким, Мария Кожевникова, Екатерина Мухина, Мария Федорова, Вадим Галаганов, Расим и Алла Акперовы, Анна Хилькевич, Олеся Судзиловская, Елена Кулецкая, Ясмина Муратович, Ирина Чайковская, Анфиса Черных, Анна Чурина, Кристина Шаповалова, Максим Шарафутдинов, Юлия Барановская, Нургуль Ертаева, Анна Тихомирова, Аврора, Татьяна Геворкян, Ирина Гринева, Анжелика Каширина, Константин и Ольга Андрикопулос, Полина Аскери, Елена Захарова, Светлана Абрамова, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Мария Мессерер, Мирослава Михайлова, Анна Королева, Милана Королева, Яна Крайнова, Олеся Бословяк, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян, Ирина Йовович, София Кальчева, Антонина Клименко, Евгений Короткевич, Екатерина Мельник, Кристина Левиева, Мария Лобанова, Руслан и Елена Нигматуллины, Анна Пескова, Поля Полякова, Светлана Амова, Снежина Кулова, Александра Томилова, Юлия Далакян, Анатолий Анищенко, Наталия Лесниковская, Антон Азаров, Франческо Форте (консул Италии), Алессандро Вариско (CEO TWINSET), Наталия Подгорная гендиректор TWIN SET EAST