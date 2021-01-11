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Артем Кузелев

Кристоф Лемер и Uniqlo представили лукбук новой коллекции

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  • 11 Января 202113:05
Сюжеты: Uniqlo

Одна из самых длительных модных коллабораций представила образы из весенне-летней коллекции. В этом месяце футболки, рубашки, джинсы и другие повседневные модели появятся в продаже.

Марка Uniqlo и дизайнер Кристоф Лемер представили очередную коллекцию Uniqlo U. Весенне-летние образы разработаны в соответствии с концепцией LifeWear. Модельный ряд капсулы составили футболки, свитшоты, блузы, кардиганы, платья, брюки, джинсы и плащи. В мужской части коллекции можно найти футболки, рубашки, лонгсливы, худи, однобортные пиджаки и куртки.

В Гонконге купить коллекцию можно будет с 22 января 2021 года, в Великобритании – с 28 января.

 
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