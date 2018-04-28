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Артем Кузелев

Кристоф Лемер объединит показы своей марки

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  • 28 Апреля 201813:05

С будущего сезона парижский дом моды будет показывать женскую и мужскую коллекции вместе.

Очередной маркой, решившей объединить показы, стал парижский дом моды Lemaire. Его основатель и руководитель Кристоф Лемер подчеркнул, что такое решение логично и закономерно. Коллега Лемера дизайнер Сара-Лин Чан поддержала решение, которое вполне вписывается в минималистскую эстетику марки. Первое объединенное шоу можно будет увидеть 26 сентября в рамках Недели моды в Париже.

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