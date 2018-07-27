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Артем Кузелев

Кристоф Лемер остается в Uniqlo

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  • 27 Июля 201800:30
Сюжеты: Uniqlo

Японский фэшн-конгломерат Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, продлил контракт с парижским дизайнером.

Компания Fast Retailing (Uniqlo, Theory, Helmut Lang) еще на пять лет пролонгировала контракт с дизайнером Кристофом Лемером. В рамках коллаборации стороны займутся развитием премиальной линии Uniqlo U. Кристоф Лемер так прокомментировал новость: «Сотрудничество с Uniqlo оказалось очень эффективным. Я горжусь достижениями моей команды, которых мы добились за два года работы с Uniqlo Paris R&D Center».

Отдельно сообщается, что конгломерат Fast Retailing приобрел акции одноименной марки парижского дизайнера. Подробности сделки неизвестны, но сообщается, что Lemair станет дочерним брендом холдинга.

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