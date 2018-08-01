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Артем Кузелев

Кристоф Лемер представил новую коллекцию Uniqlo

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  • 01 Августа 201818:13
Сюжеты: Uniqlo

Японская марка опубликовала снимки вещей из осенне-зимней коллекции.

Сразу после того, как японский бренд объявил о продлении контракта с Кристофом Лемером, Uniqlo U представили фото вещей из новой коллекции. Сезон осень-зима 2018/19 выдержан в узнаваемом минималистичном стиле дизайнера. Составили коллекцию несколько моделей свитеров, курток, парок, плащей, брюк, обуви и сумок.

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