Кристоф Лемер представил новую коллекцию Uniqlo

Японская марка опубликовала снимки вещей из осенне-зимней коллекции.

Сразу после того, как японский бренд объявил о продлении контракта с Кристофом Лемером, Uniqlo U представили фото вещей из новой коллекции. Сезон осень-зима 2018/19 выдержан в узнаваемом минималистичном стиле дизайнера. Составили коллекцию несколько моделей свитеров, курток, парок, плащей, брюк, обуви и сумок.