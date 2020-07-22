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Артем Кузелев

Кристоф Лемер сосредоточится на азиатском рынке

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  • 22 Июля 202015:22

Парижская марка Lemaire усилит экспансию в азиатском регионе, а также удвоит онлайн- и офлайн-торговлю.

Креативный директор марки Lemaire рассказал о ближайших планах относительно развития бренда. Кристоф Лемер намерен усилить онлайн- и офлайн-каналы торговли, а также открыть два флагманских магазина в Азии. «Мы всегда были очень прагматичными. Мы никогда не хотели идти слишком быстро, мы не занимаемся удовлетворением мании величия; мы никогда не действовали подобным образом, но у нас есть ощущение, что нам нужно развивать розничную торговлю, особенно ее онлайн-часть», – отметил Лемер во время виртуальной Недели мужской моды в Париже, на которой объединил презентации мужской и женской коллекций.

 
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