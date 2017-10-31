Кристофер Бейли покидает дом Burberry

Креативный и исполнительный директор компании оставит ее после 16 лет работы.
Сегодня в Burberry сообщили, что креативный и исполнительный директор Кристофер Бейли готовится покинуть компанию. Бейли работал в британском бренде последние 16 лет, с чем связывают рост продаж и позитивные изменения в организации компании. Окончательное расставание Кристофера и марки случится 31 марта 2018 года, перед этим дизайнер представит свою последнюю коллекцию для дома на февральской Неделе моды. Далее Бейли займется собственными проектами, имя его вероятного преемника не называется.
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