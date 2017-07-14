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Артем Кузелев

Кристофер Кейн создал коллекцию для Crocs

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  • 14 Июля 201723:09
Сюжеты: Christopher Kane

Британский дизайнер разработал капсульную линейку обуви для американского бренда.

Кристофер Кейн обладает талантом создавать забавную обувь, в дизайне которой есть место и стилю, и юмору. Но представляя коллекцию текущего сезона, дизайнер подобрал для своих образов модели марки Crocs. Кейну так полюбились эти странные и громоздкие, но функциональные и практичные сандалии, что в скором времени было объявлено о коллаборации. Капсула вышла ограниченным тиражом и уже доступна в продаже. Составили коллекцию модели нескольких оттенков, а также кроксы, украшенные тигровым принтом, перьями страуса и металлическим декором.

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