Критика и эстетика брендов на выставке Сергея Шнурова

В петербургском музее «Эрарта» открывается ретроспектива Сергея Шнурова, который известен и как художник.

Похоже, слова о том, что талантливый человек талантлив во всем, в очередной раз подтверждаются. С 9 февраля по 9 апреля 2017 года в петербургском Музее современного искусства «Эрарта» можно посетить персональную выставку Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма». Проект расскажет с критической точки зрения об увлечении современного общества брендами.

Брендреализм – направление в современном искусстве, провозглашенное Шнуровым в 2007 году. Предметом исследования метода являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Предстоящая ретроспектива в «Эрарте» подведет черту под 10-летним существованием направления.