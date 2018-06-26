Критофер Кейн выкупит свой бренд у Kering

На прошлой неделе люксовый конгломерат объявил о готовности продать марку Christopher Kane ее же основателю.

До недавнего времени бренд Christopher Kane принадлежал люксовому холдингу Kering. Однако несколько дней назад представители компании объявили о намерении продать свою долю дизайнеру-основателю марки. В данный момент обсуждаются условия и сумма сделки, по результатам которой Кристоферу Кейну перейдет еще 51% акций, и он станет практически единственным владельцем бизнеса.