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Артем Кузелев

Критофер Кейн выкупит свой бренд у Kering

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  • 26 Июня 201821:28
Сюжеты: Christopher Kane

На прошлой неделе люксовый конгломерат объявил о готовности продать марку Christopher Kane ее же основателю.

До недавнего времени бренд Christopher Kane принадлежал люксовому холдингу Kering. Однако несколько дней назад представители компании объявили о намерении продать свою долю дизайнеру-основателю марки. В данный момент обсуждаются условия и сумма сделки, по результатам которой Кристоферу Кейну перейдет еще 51% акций, и он станет практически единственным владельцем бизнеса.

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