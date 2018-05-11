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Неделя моды в Нью-Йорке (553)
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Артем Кузелев

Кризис Недели моды в Нью-Йорке

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  • 11 Мая 201814:27
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

На данный момент в расписании июньской Недели моды в Нью-Йорке значится всего четыре показа.

Самая массовая из мировых Недель моды переживает не самые простые времена. Организаторы меняют локации, форматы и расписание, что вносит изрядную долю хаоса. Многие из дизайнеров относятся к изменениям насторожено.

Недавно Совет модных дизайнеров Америки фактически объединил мужскую и женскую Недели и перенес показы с февраля и сентября на июнь и декабрь соответственно. Казалось бы, перемены к лучшему, ведь у дизайнеров появится больше времени на подготовку коллекция и организацию своих шоу. Однако в данный момент позитивного результата не наблюдается. Более того, в официальном расписании будущей Недели моды в Нью-Йорке, которая пройдет с 3 по 7 июня, значится всего четыре участника. Шоу сезона весна-лето 2019 подтвердили бренды Alexander Wang, Narciso Rodriguez, Rosie Assoulin и Lorod.

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