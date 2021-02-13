Кризис перепроизводства в модной индустрии стал еще острее

По данным аналитиков, результаты 2020 года оказались для мировой индустрии моды более чем удручающими. Из-за ограничительных мер, закрытия магазинов и снижения потребительской активности ритейлеры не смогли распродали выпущенную одежду.

По разным оценкам, объем складских остатков по всему миру на данный момент оценивается в от 168 до 192 млрд долларов. В консалтинговой компании McKinsey говорят, что это вдвое больше, чем обычно.

Не помогли исправить ситуацию и распродажи прошлогодних коллекций. Байеры заметно сокращают заказы на весенне-летние коллекции, что повлияло и на работу фабрик. По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, объем заказов уменьшился на 30%.

Что касается будущего перепроизведенных объемов, то их в большинстве своем просто выкинут, так как предприятия по переработке текстиля работают на пределе. В прошлом месяце компания Parker Lane Group, специализирующаяся на переработке одежды, сообщила, что через нее прошло больше 4 млн предметов, тогда как обычно число перерабатываемых вещей составляет порядка 1,5 млн.