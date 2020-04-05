Кроссовки adidas для врачей больницы в Коммунарке

Еще одна инициатива спортивной марки в борьбе с распространением коронавируса.

В рамках предотвращения распространения пандемии спортивный бренд adidas закрыл свои магазины, а также запустил онлайн-трансляции тренировок. Однако это далеко не все мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. В московском представительстве компании передали партию кроссовок врачам больницы №40 в Коммунарке, которая принимает большую часть пациентов с подозрением на коронавирус и лечит заразившихся.

«Да, мы действительно предоставили одни из своих самых удобных моделей кроссовок сотрудникам инфекционной больницы в Коммунарке. Это то немногое, что adidas может сейчас сделать для людей, которые вынуждены целыми днями находиться на ногах. Безусловно, титанические усилия, которые прикладывает медицинский персонал, невозможно оценить в полной мере, это лишь наш скромный способ выразить благодарность каждому медику и всем, кто помогает нам справиться с этой ситуацией», – рассказали в компании.