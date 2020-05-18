Кроссовки Майкла Джордана проданы за 560 000 долларов

Пресс-служба аукционного дома Sotheby’s сообщила, что кроссовки легендарного баскетболиста с его автографом ушли с молотка за рекордные 560 000 долларов.

Первоначально аукцион заявил стоимость кроссовок Nike Air Jordan 1s, в которых Джордан выступал в своем первом сезоне в составе Chicago Bulls, – 100-150 тысяч долларов. Однако к концу торгов, сообщается в пресс-релизе, стоимость лота подскочила на 300 000 долларов. В итоге пара кроссовок была продана за сумму, в 3,5 раза превышающую предварительную.

За лот торговались десять участников аукциона из шести стран. Причем отмечается, что левая и правая кроссовки Майкла Джордана были разного размера – 46 и 47.