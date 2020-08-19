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Артем Кузелев

Кроссовки Майкла Джордана проданы за 615 000 долларов!

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  • 19 Августа 202023:58

Аукцион Christie’s поставил очередной рекорд в продаже культовых кроссовок.

В пресс-службе аукционного дома рассказали, что еще одна пара кроссовок Майкла Джордана ушла с молотка за рекордные 615 000 долларов. Отмечается, что в этих кроссовках баскетболист провел несколько матчей, в том числе и знаменитую игру 1985 года, во время которой разбил пластиковый баскетбольный щит. Осколки того самого щита прилагались к лоту.

 
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