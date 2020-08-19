Кроссовки Майкла Джордана проданы за 615 000 долларов!

Аукцион Christie’s поставил очередной рекорд в продаже культовых кроссовок.

В пресс-службе аукционного дома рассказали, что еще одна пара кроссовок Майкла Джордана ушла с молотка за рекордные 615 000 долларов. Отмечается, что в этих кроссовках баскетболист провел несколько матчей, в том числе и знаменитую игру 1985 года, во время которой разбил пластиковый баскетбольный щит. Осколки того самого щита прилагались к лоту.