Кроссовки NIKE DYNAMO FREE для тодлеров в STREET BEAT KIDS

В сети магазинов кроссовок и одежды для детей и подростков STREET BEAT KIDS появилась новая модель кроссовок для совсем маленьких почитателей спортивной обуви. Теперь достояние Nike, а именно подошва, созданная по технологии Free, доступна в мини-варианте – в составе пары Dynamo Free.

Верх из синтетической кожи и текстиля дает комфорт и поддержку без утяжеления. Рельефные резиновые накладки обеспечивают надежную фиксацию стопы малыша. Модель представлена в розовом, голубом и черном цветах. Размерная сетка 5-10С. Стоимость розовой пары – 2 490 рублей. Голубая и черная уже доступны со скидкой за 1 690 рублей.