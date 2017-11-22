Круизная коллекция Alexander McQueen. Cruise, 2018

Вдохновленная прогулками по традиционным английским садам, Сара Бертон создала очень романтичную круизную коллекцию.

1 / 33 Alexander McQueen. Cruise, 2018

































































Второй сезон подряд креативный директор Alexander McQueen вдохновляется загородными прогулками и традиционными английскими садами. Круизная коллекция стала логичным продолжением весенне-летней коллекции, однако в ней более заметно романтичное настроение Сары Бертон. Дизайнер использует асимметричный крой и контрастную геометрию деталей и все это щедро декорирует. Бертон использует цветочные принты и вышивки, плиссировки, сочетает мягкий трикотаж и прозрачный шифон, структурирует образы при помощи корсетов. Объединение мягких и текучих элементов со структурностью и жесткостью костюмов из твида, созданного вручную, дает беспроигрышный эклектичный эффект.