Круизная коллекция Celine. Cruise, 2018

Парижский дом моды представил лукбук последней коллекции, созданной для него Фиби Фило.

1 / 26 Celine. Cruise, 2018



















































В сети опубликован лукбук последней коллекции Фиби Фило, разработанной для дома Celine. Образный ряд круизного сезона будущего года оказался лаконичным, но при этом включает очень разные вещи. В финальную коллекцию вошло нижнее белье, повседневные образы, верхняя одежда из меха и аксессуары. В качестве декора Фиби Фило использовала контрастные кружева, принты в духе современного искусства и романтичные складки. Дизайнер прибегала к асимметрии, а также использовала разные объемы в одном образе. В силуэтах преобладают простые и четкие линии.