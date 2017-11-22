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Артем Кузелев

Круизная коллекция Celine. Cruise, 2018

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  • 22 Ноября 201712:09
Сюжеты: Celine, cruise 2018

Парижский дом моды представил лукбук последней коллекции, созданной для него Фиби Фило.

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  • Celine. Cruise, 2018

В сети опубликован лукбук последней коллекции Фиби Фило, разработанной для дома Celine. Образный ряд круизного сезона будущего года оказался лаконичным, но при этом включает очень разные вещи. В финальную коллекцию вошло нижнее белье, повседневные образы, верхняя одежда из меха и аксессуары. В качестве декора Фиби Фило использовала контрастные кружева, принты в духе современного искусства и романтичные складки. Дизайнер прибегала к асимметрии, а также использовала разные объемы в одном образе. В силуэтах преобладают простые и четкие линии.

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