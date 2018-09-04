Круизная коллекция Chanel отправляется в Бангкок

Парижский дом моды повторит свой впечатляющий весенний показ в столице Таиланда.

Карл Лагерфельд и парижский дом моды Chanel отправляются в столицу Таиланда. В Бангкоке пройдет специальный показ круизной коллекции будущего года, которая уже была представлена в Париже в мае. Роскошные и впечатляющие декорации на этот раз разместятся на берегу реки Чао Прайя, который туристы называют Восточной Венецией. Шоу состоится 31 октября.