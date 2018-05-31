Круизная коллекция от Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Лето – время свободы, путешествий и легкости, это читается в каждом изделии коллекции. Где бы вы ни находились – в городе или на морском побережье, хочется наслаждаться каждым днем столь долгожданной поры.

Дизайнер Юлия Прохорова разработала коллекцию таким образом, чтобы изделия могли подойти как для прогулки на яхте, так и для вечернего променада в городе. Кроме того, большинство моделей способны составить идеальный образ для работы в офисе в летнее время года.

Особое внимание заслуживают летящие сарафаны, платья с кокетливыми вырезами в области плеч, джинсовые платья-футляры, а также брючные костюмы и тренчи, ставшие must-have этого сезона.

Основные материалы коллекции: шёлк, хлопок, кружево, джинс.

Лейтмотивами коллекции остаются богемный шик и винтажные ноты, ставшие визитной карточкой бренда.