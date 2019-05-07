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Артем Кузелев

Круизное шоу Moschino пройдет в Калифорнии

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  • 07 Мая 201918:15
Сюжеты: Moschino

Площадкой для показа станет тематический парк развлечений Universal Studios Hollywood.

Итальянский дом моды объявил дату и место проведения очередного круизного шоу. Показ коллекции Cruise 2020 марка Moschino проведет в калифорнийском тематическом парке развлечений Universal Studios Hollywood. Увидеть новые образы, созданные Джереми Скоттом, здесь можно будет 7 июня.

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