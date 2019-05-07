Круизное шоу Moschino пройдет в Калифорнии

Площадкой для показа станет тематический парк развлечений Universal Studios Hollywood.

Итальянский дом моды объявил дату и место проведения очередного круизного шоу. Показ коллекции Cruise 2020 марка Moschino проведет в калифорнийском тематическом парке развлечений Universal Studios Hollywood. Увидеть новые образы, созданные Джереми Скоттом, здесь можно будет 7 июня.