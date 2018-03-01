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Артем Кузелев

Круизное шоу Prada пройдет в Нью-Йорке

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  • 01 Марта 201817:40
Сюжеты: Prada

Итальянский дом моды определился с локацией предстоящего показа круизной коллекции 2019 года.

Миучча Прада раскрыла журналистам детали круизного шоу, которое должно пройти 4 мая. Новая коллекция, ориентированная на будущий год, будет представлена в Нью-Йорке, однако точная локация пока что не называется. Выбор города, по всей видимости, обусловлен экспансией марки в Америке.

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