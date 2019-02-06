Круизную коллекцию Max Mara покажут в Берлине

Руководство итальянского дома объявило место проведения показа круизной коллекции будущего года.

К началу весны все больше модных марок определяется с локациями шоу круизных коллекций будущего года. Свои образы Cruise 2020 дизайнеры Max Mara представят в Берлине, однако руководство все еще не приняло окончательного решения по месту дефиле. Все должно случиться 3 июня, локация будет названа позже.