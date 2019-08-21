Круизный показ Chanel под угрозой срыва

Протесты в Гонконге поставили под сомнение проведение круизного шоу парижского дома.

Ранее руководство парижского дома объявило, что показ новой круизной коллекции состоится в Гонконге 6 ноября. Однако вот уже третий месяц в городе продолжаются массовые протесты, которые поставили под сомнение успех дефиле. По информации источников сайта WWD, сегодня марка близка к тому, чтобы пересмотреть выбор локации. В компании заявляют: «Как и все работающие в Гонконге бренды, мы очень внимательно следим за развитием событий, но пока еще не приняли окончательного решения касательно проведения или отмены шоу».