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Артем Кузелев

Круизный показ Chanel под угрозой срыва

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  • 21 Августа 201909:47
Сюжеты: Chanel

Протесты в Гонконге поставили под сомнение проведение круизного шоу парижского дома.

Ранее руководство парижского дома объявило, что показ новой круизной коллекции состоится в Гонконге 6 ноября. Однако вот уже третий месяц в городе продолжаются массовые протесты, которые поставили под сомнение успех дефиле. По информации источников сайта WWD, сегодня марка близка к тому, чтобы пересмотреть выбор локации. В компании заявляют: «Как и все работающие в Гонконге бренды, мы очень внимательно следим за развитием событий, но пока еще не приняли окончательного решения касательно проведения или отмены шоу».

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