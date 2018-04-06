Круизный показ Dior пройдет в пригороде Парижа

Новую круизную коллекцию дома Dior гости шоу увидят в помещениях исторических конюшен замка Шантийи.

Парижский дом моды наконец-то объявил дату и место проведения презентации круизной коллекции 2019 года. Шоу состоится 25 мая в исторических конюшнях Шантийи в недалеко от Парижа. Большие конюшни замка Шантийи являются самыми крупными в Европе и признаны шедевром архитектуры XVIII века. Самого Диора с этой локацией связывало очень много, а замку Шантийи модельер посвятил несколько своих изделий.