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Артем Кузелев

Круизный показ Dior пройдет в пригороде Парижа

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  • 06 Апреля 201819:41
Сюжеты: Dior

Новую круизную коллекцию дома Dior гости шоу увидят в помещениях исторических конюшен замка Шантийи.

Парижский дом моды наконец-то объявил дату и место проведения презентации круизной коллекции 2019 года. Шоу состоится 25 мая в исторических конюшнях Шантийи в недалеко от Парижа. Большие конюшни замка Шантийи являются самыми крупными в Европе и признаны шедевром архитектуры XVIII века. Самого Диора с этой локацией связывало очень много, а замку Шантийи модельер посвятил несколько своих изделий.

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