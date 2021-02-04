Крупнейший российский производитель трикотажа – «МИРтекс», на «Российской неделе текстильной и легкой промышлености»

Организаторы выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Весна» представляют участников выставки. Сегодня в фокусе нашего внимания компания «МИРтекс» – один из признанных российских лидеров в производстве трикотажного полотна.

Компания занимает центральное место в экспозиции IX Международной выставки тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Весна», которая пройдёт в рамках Российской недели лёгкой и текстильной промышленности «Российский легпром: окна возможностей в условиях мирового локдауна» в московском ЦВК «Экспоцентр».

«МИРтекс» - постоянный участник выставки, а его стенд всегда - один из самых интересных и посещаемых. Компания производит до 1300 тонн в месяц наиболее востребованного на российском рынке продукта – трикотажного полотна. Фабрика оснащена современным оборудованием, и выпускает ткани, соответствующие европейским стандартам из высококачественного сырья и с двойным контролем качества: на входе и выходе готовой продукции.

В 2018 году «МИРтекс» стал лауреатом национальной отраслевой премии «Золотое Веретено» в номинации «Текстильное предприятие». 27 апреля 2020г. Минпромторг включил «МИРтекст» в список системообразующих компаний. Сегодня компания выпускает самое разнообразное по фактуре, плотности и цвету трикотажное полотно. А так же наносит на него самые разнообразные и трендовые принты, востребованные у российских покупателей.

Кроме участия в «Интерткани-2021» представители компании планируют выступления в деловых мероприятиях Легпромфорума-2021. Специалисты фабрики приглашены на круглый стол «Ответственное отношение к природным ресурсам в легкой промышленности», дискуссию «Медицинский текстиль в России: итоги сложного года», и другие мероприятиях. Следите за обновлениями ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА.

На выставке «МИРтекс» представит все новинки своего широчайшего ассортимента. Ознакомиться с которым можно будет с 1 по 3 марта в павильоне 2, зал 2 стенд С08.

«Российская неделя текстильной и легкой промышленности» проводится ежегодно в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-Промышленной Палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей. Ежегодно здесь встречаются более 25 000 специалистов отрасли, для обсуждения важнейших отраслевых вопросов и профессионального нетворкинга для развития своих предприятий и проектов.

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ»

На сегодняшний день крупнейшая специализированная выставка в России и странах СНГ. «Интерткань» – авторитетная международная площадка для демонстрации современных качественных коллекций тканей и текстильных материалов. На экспозиции выставки представлено более 320 брендов среди которых новейшие тренды в текстильном дизайне, текстильные материалы и ткани из более чем 20 стран мира. За годы работы выставки ее экспозиция выросла в 7 раз. Выставка «ИНТЕРТКАНЬ» проходит 2 раза в год, весной – в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», главного отраслевого конгрессно-выставочного мероприятия для текстильной и легкой промышленности.

Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) – крупнейшая общероссийская отраслевая организация, представляющая интересы отечественных предприятий легкой промышленности, как в России, так и на международном уровне.

Союз был основан 6 мая 2003 года. Сегодня он объединяет более 400 предприятий и организаций крупного, среднего и малого бизнеса из 42 регионов Российской Федерации с общей численностью сотрудников более 300 000 человек и годовым розничным товарооборотом более 1,5 трлн. рублей, а также отраслевые научно-исследовательские и высшие учебные заведения.

Доля выпуска продукции предприятий – членов Союзлегпрома составляет более 60 процентов от общероссийских объемов производства.

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