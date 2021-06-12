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Крупнейший в РФ маркет керамической посуды ручной работы пройдет в Москве 12 июня

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  • 12 Июня 202111:19

Маркет посуды от создателей фестиваля 4ceramics пройдет на  площадке «Пространство» дизайн-завода Флакон.  Он объединит авторов уникальных, малосерийных изделий и ценителей посуды.

В рамках события свои работы представят более 30 мастеров со всей России. Все изделия керамистов абсолютно утилитарны – их можно будет активно использовать на кухне- в духовке, в микроволновой печи и посудомоечной машине. При этом, они уникальны и с декоративной точки зрения.

Стоит отметить, что маркет будет проходить не в традиционном для такого формата варианте, когда товары разложены на столах и покупатель с ними знакомится. Каждый участник готовит к событию специальную  дизайнерскую сервировку своего стенда.

Пройдёт во время маркета и выставка «К столу», где художники представят керамическую еду, едва отличимую от натуральной.

Помимо совершения покупок, гости маркета смогут пройти мастер-классы под руководством ведущих российских художников, керамистов. Записаться на мастер-классы (проходят с 13.00 до 19.00, платно) можно будет на самом мероприятии.

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