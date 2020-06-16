Крупнейший в России барбер-шоп запустил первое в России онлайн-приложение «Вызова барбера на дом»

Сеть барбер-шопов Бородач (Входит в топ -3 самых крупных по России) запускает одноименное приложение, через которое каждый желающий сможет вызвать себе мастера на дом. Сервис пока работает в тестовом режиме, однако его уже можно скачать в AppStore и в течение недели оно же будет доступно в GooglePlay.

«Мы провели опрос среди 3 500 мужчин и выяснили, что несмотря на все ограничения каждый третий (32%) в период изоляции пользовался услугами частного парикмахера или салона красоты», - отмечает основатель международной сети барбершопов «Бородач» Антон Василенко.

«Более того, из тех 1 120 человек, которые ответили утвердительно по поводу стрижки, 64% (716 человек) рассказали, что принимали парикмахера у себя дома, а не выезжали к нему. Мы предполагаем, что если бы аналогичные опросы проводили наши коллеги из других крупных салонов, то результат получился схожим», - подчеркнул Антон Василенко.

«Данные цифры, а также эффект отложенного спроса в сочетании с развитием культуры онлайн-покупок, вызванной пандемией говорит о том, что сегодня рынок положительно отреагирует на возможность дистанционного оформления заявки на специалиста по парикмахерскому искусству. Особенно, если он приедет к вам домой и привезет весь «барбершоп» в одной сумке», - подчеркнул Антон Василенко.

Международная сеть «Бородач» входит в ТОП-3 самых крупных по России. Всего компания насчитывает более 219 точек, которые ежемесячно обслуживают 65 000 посетителей. Помимо мужских салонов, «Бородач» располагает своей линией косметики и собственным производством мебели для барбершопов.