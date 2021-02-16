Крупные бренды поддержали схему утилизации отходов в Бангладеш

Более 30 модных марок и производителей присоединились к новой инициативе по сотрудничеству в сфере сокращения текстильных отходов и повторном использовании материалов для создания новых продуктов на швейных фабриках Бангладеш. На этой неделе ассоциация Circular Fashion Partnership объявила, что привлекала к движению такие бренды, как H&M, OVS, Marks & Spencer, Berska, Pull & Bear, C&A, Kmart Australia, фирмы по переработке вторсырья и производителей одежды из Бангладеш.

«Движение нацелено на долгосрочный и масштабируемый переход к круговой системе моды, – говорится в пресс-релизе Global Fashion Agenda. – Партнерство облегчает цикличное коммерческое сотрудничество между крупными модными брендами, производителями текстиля и одежды, а также переработчиками для разработки и внедрения новых систем для сбора и направления постпроизводственных модных отходов обратно в производство новых модных продуктов». Новое партнерство направит усилия на поиск решений в связи со скоплением в пандемическом 2020 году мертвых и избыточных запасов.

При этом участники инициативы обещают искать долгосрочные решения, которые позитивно скажутся на экономики Бангладеш и защитят тех, кто работает на местных швейных фабриках. «Инициатива будет сосредоточена в Бангладеш, поскольку страна, вероятно, обладает наиболее пригодными для повторного использования отходами среди всех стран-производителей одежды, способствуя сокращению текстильных отходов и увеличению использования переработанных волокон, распределяя стоимость на протяжении всего цикла создания ценности моды и создавая экономические выгоды в Бангладеш за счет ускорение рынка вторичной переработки волокна», – пояснили в Global Fashion Agenda.