Крупные марки: Мода должна быть экологичной

На этой неделе бренды H&M, Gap и Burberry присоединились к марке Stella McCartney в борьбе за сохранение окружающей среды.

Крупные марки Nike, H&M, Burberry и Gap поддержали британских коллег и присоединились к инициативе Make Fashion Circular. Проект был запущен фондом The Ellen MacArthur Foundation и борется за экологичность модной индустрии через сокращение количества отходов и повторную переработку сырья. Представители шведского гиганта H&M отметили, что ни одна компания не способна решить проблему загрязнения окружающей среды в одиночку, поэтому такое сотрудничество является важным шагом. Стелла Маккартни подчеркнула, что модная индустрия очень вредит экологии, и настоятельно порекомендовала другим брендам присоединиться к инициативе.

В своем заявлении идеолог Make Fashion Circular Франсуа Суше обратил внимание на существующие проблемы: «За последние 15 лет производство одежды выросло в два раза, тогда как время ее использования – перед тем, как выкинуть или сжечь вещь, – невероятно сократилось».