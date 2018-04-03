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Артем Кузелев

Кружева haute couture на выставке в Кале

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  • 03 Апреля 201812:20

В Музее кружева и моды во французском городе Кале пройдет выставка Haute Lace, посвященная использованию кружева в кутюрных коллекциях.

Кружево всегда было одним из любимых материалов большинства модельеров. Его используют в качестве декора одежды и аксессуаров, а порой отшивают из него целые образы. О том, как используется вся эта красота в высокой моде расскажет выставка Haute Lace, в которой примут участие 14 известных марок. Среди участников проекта Chanel, Yiqing Yin, Valentino, Viktor & Rolf и Christian Dior. Кроме нарядов и образцов, экспозицию составят фотографии и видеоматериалы. Посетить проект можно будет с 9 июня 2018 по 6 января 2019 года.

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