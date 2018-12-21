Кружева марки Olivier Theyskens на выставке в Кале

В будущем году в Музее кружева и моды в Кале пройдет масштабная выставка нарядов, созданных Оливье Тейскенсом.

Будущим летом во французском городе Кале начнет работу выставка, посвященная творчеству бельгийского дизайнера Оливье Тейскенса. В залах Музея кружева и моды расположится проект In Praesentia, которые представит модели Оливье, а также образцы из запасников музея. Главное внимание кураторов, составляющих экспозицию, сосредоточено на кружеве и изделиях из него. Посетить выставку можно будет с 15 июня 2019 года по 13 января 2020-го.