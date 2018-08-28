Кружевное белье теперь и для мужчин

Австралийский бренд Hommemystere запустил линию необычного нижнего белья для мужчин. Смотрится все немного странно.

Марка Hommemystere представила дебютную коллекцию изящного белья для мужчин. На официальном сайте бренда можно найти множество трусов, бюстгальтеров и комбинаций из шелка, сатина и кружева. Все модели представлены в широком размерном ряду: от S до XL. Первые покупатели уже оставляют восторженные отзывы. Стоимость моделей варьируется в диапазоне от 26 до 43 долларов.