Кружевные фантазии в новой коллекции Women'secret

Морозный февраль обещает стать теплым от романтического вечера Всех Влюбленных, особенно если нарядиться в роскошные кружевные новинки из весенней коллекции Women'secret!

Ажурные узоры мягких пастельных и смелых ягодных оттенков выглядят настолько роскошно, что помогают забыть о суете, практичности и прочих скучных условностях, вспомнив о настоящей женственности - игривой, беззаботной и непредсказуемой.

Испанские дизайнеры Women'secret явно знают толк в искусстве соблазнения и создали доступную каждой моднице коллекцию королевского будуарного белья.

Мечтательное дыхание весны чувствуется в молочно-кремовых lingerie-ансамблях, похожих на наряд невесты.

Кружевные скульптурные бюстье или полупрозрачные бра и стринги из тончайшего тюля в сочетании с шелковистыми чулками - именно та волшебная fashion-комбинация, которая сведет с ума кого вам угодно!

Автор: Диана Мицкевич