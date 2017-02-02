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Диана Мицкевич

Кружевные фантазии в новой коллекции Women'secret

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  • 02 Февраля 201711:06

Морозный февраль обещает стать теплым от романтического вечера Всех Влюбленных, особенно если нарядиться в роскошные кружевные новинки из весенней коллекции Women'secret! 

Ажурные узоры мягких пастельных и смелых ягодных оттенков  выглядят настолько роскошно, что помогают забыть о суете, практичности и прочих скучных условностях, вспомнив о настоящей женственности - игривой, беззаботной и непредсказуемой. 

Испанские дизайнеры Women'secret явно знают толк в искусстве соблазнения и создали доступную каждой моднице коллекцию королевского будуарного белья. 

Мечтательное дыхание весны чувствуется в молочно-кремовых lingerie-ансамблях, похожих на наряд невесты. 

Кружевные скульптурные бюстье или полупрозрачные бра и стринги из тончайшего тюля в сочетании с шелковистыми чулками - именно та волшебная fashion-комбинация, которая сведет с ума кого вам угодно!

Автор: Диана Мицкевич

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