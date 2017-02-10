Ксавье Долан в новой рекламе Louis Vuitton. Весна-лето, 2017

Парижский дом моды снова назначил канадского режиссера на роль лица мужской коллекции.
Режиссер-вундеркинд уже не первый сезон подряд становится лицом рекламной кампании мужской линии Louis Vuitton. На этот раз Ксавье Долан представляет весенне-летнюю коллекцию, которую дом представил прошлой осенью. Запечатлел канадца в костюмах будущего сезона британский фотограф Аласдер Маклеллан.
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