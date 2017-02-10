Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (385)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ксавье Долан в новой рекламе Louis Vuitton. Весна-лето, 2017

  • 94
  • 0
  • 10 Февраля 201723:28
Сюжеты: Louis Vuitton, Рекламные кампании, Весна-лето 2017

Парижский дом моды снова назначил канадского режиссера на роль лица мужской коллекции.

1 / 2
  • Louis Vuitton. Весна-лето, 2017

Режиссер-вундеркинд уже не первый сезон подряд становится лицом рекламной кампании мужской линии Louis Vuitton. На этот раз Ксавье Долан представляет весенне-летнюю коллекцию, которую дом представил прошлой осенью. Запечатлел канадца в костюмах будущего сезона британский фотограф Аласдер Маклеллан.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru