Ксавье Долан в новой рекламе Louis Vuitton. Весна-лето, 2017

Парижский дом моды снова назначил канадского режиссера на роль лица мужской коллекции.

1 / 2 Louis Vuitton. Весна-лето, 2017



Режиссер-вундеркинд уже не первый сезон подряд становится лицом рекламной кампании мужской линии Louis Vuitton. На этот раз Ксавье Долан представляет весенне-летнюю коллекцию, которую дом представил прошлой осенью. Запечатлел канадца в костюмах будущего сезона британский фотограф Аласдер Маклеллан.