Ксения Кривко показала национальный костюм для конкурса «MRS. GLOBE 2019»

22 ноября в канун празднования «Дня Матери» в МИЦ Известия состоялась пресс-конференция, посвященная участию на международном конкурсе обладательницы титула «Миссис Земного Шара Россия 2019» («MRS.RUSSIA GLOBE 2019»), мамы 4-х детей из Кемерово Ксении Кривко. 28 Ноября Ксения летит в Китай, чтобы от фонда «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» выйти на международную сцену с флагом нашей страны.

В преддверии конкурса Ксения рассказала о планах и подготовке к конкурсу. Сюрпризом программы стал национальный костюм, в котором Кривко предстанет перед жюри.

Национальный костюм для международного представления в Китае был специально создан руками наших мастериц - золотошвеек из Знаменитого Торжка. Костюм является частью музейной авторской коллекции фабрики «Городецкая Золотная Вышивка», а главное вечернее платье Королевы создала известный Российский дизайнер Елена Грималовская. Она является призёром ALTA-MODA PODIUM Италия, лауреатом премии Пьера Кардена BEST DESIGNER и руководителем Инновационного центра индустрии моды ДГТУ.

Поддержать Ксению приехали многодетные участницы - мамы со всей России, а также звезды кино и телевидения.

Кроме того, в рамках пресс-конференции прошла презентация фильма о звездных мамах, где Ксения брала интервью о мамах у наших кумиров. Больше двух месяцев шли съемки этого очень доброго и душевного фильма, в котором известные люди рассказывают о своих мамах.

В фильме «Мамы наших кумиров» дали свои интервью Надежда Бабкина, Павел Деревянко, Олеся Железняк, Родион Газманов, Дмитрий Дибров, Анастасия Гребенкина, Татьяна Веденеева, Елена Борщева.

В пресс-конференции приняли участие одна из первых королев -победительница конкурса «Миссис Россия» Анжелика Агурбаш и победительница международного конкурса красоты «Миссис Земного шара» («MRS.GLOBE») Алиса Крылова.

Идея этого проекта, а также реализация образов для Ксении Кривко принадлежит президенту фонда «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» Маркиной Алле Юрьевне, которая на протяжении многих лет объединяет женщин, живущих в нашей стране и за рубежом.

Фонд «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» в этом году отмечает свой 20-ти летний юбилей, тысячи женщин по всей России стали участницами большого движения красивых мам. Международное движение женщин направлено на объединение разных культур, благотворительности и красоты во имя Мира и дружбы между странами.

Благодаря Фонду вот уже 20 раз Россия принимает участие в международном конкурсе «MRS. GLOBE».

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