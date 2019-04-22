Кто из дизайнеров вошел в список Time 100

В ежегодном списке самых влиятельных людей мира есть и несколько представителей индустрии моды.

Журнал Time опубликовал свой традиционный список самых влиятельных людей года. На этот раз в ежегодном Time 100 опять не было Владимира Путина, зато в числе вошедних в него персон креативный директор итальянского дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли («Лидеры») и креативный директор парижского дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер («Художники и актеры»). Также модную индустрию в списке представляет знаменитая визажистка Пэт Макграт («Титаны»).