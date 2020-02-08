Кто меняет моду сегодня? Разбор профессий стилиста, имиджмейкера и шопера

Высшая школа стилистики, дизайна и технологий проведет на территории ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе “Техноград” открытую встречу с куратором программ подготовки имиджмейкеров и стилистов, дизайнером одежды и имидж-стилистом Татьяной Фоминой – в формате Public Talk.

На встрече будут презентованы и рассмотрены на примерах ключевые модные тренды и основные направления изменений в индустрии моды. Особое внимание будет уделено нескольким профессиям, развитие которых в последнее время неотделимо от развития ведущих брендов, универмагов и даже блогеров, а особенно – от перемен в предпочтении потребителей. Речь идет о стилистах, имиджмейкерах и шоперах, их роли в индустрии, специфике работы, причинам и способам их влияния по всему миру.

Поддерживая глобальный тренд на особый интерес к профессиям стилиста, имиджмейкера и шопера, Высшая школа стилистики, дизайна и технологий уже сегодня активно готовит специалистов в этих областях знаний, предоставляя ценную возможность реальной практики и работы с опытными наставниками и экспертами.

Модератором встречи выступит генеральный директор Высшей школы стилистики, дизайна и технологий – Иван Гулиенко. В обсуждении также примет участие карьерный консультант Центра развития карьеры и коуч Ольга Гуляева, которая поделится экспертным видением дизайна карьеры, расскажет о 5 принципах профессионального развития в fashion индустрии, а также о том, как преодолеть кризис выгорания и самостоятельно открыть для себя новые возможности и горизонты.

Дата, время: 15 февраля 2020 года, начало в 14:00 (бесплатно)

Онлайн-регистрация: https://styleschool.ru/profession_imagemaker_stylist_shopper

--------

В преддверии посещения Public Talk о роли стилистов, имиджмейкеров и шоперов в современной индустрии моды, Высшая школа стилистики, дизайна и технологий приглашает всех желающих на бесплатную онлайн-лекцию на тему ““Бедная” мода: прошедшее будущее” ведущего эксперта Школы Натальи Горской, посвященную уличной культуре, плотно вошедшей в коллекции большинства мировых брендов одежды от люкса до массового рынка.

Дата, время: 15 февраля 2020 года, начало в 11:00 (бесплатно, онлайн)

Онлайн-регистрация: https://styleschool.ru/master-class