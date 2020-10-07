Кто получил стипендии Британского модного совета в этом году

В BFC назвали имена лауреатов стипендиальной программы BFC MA 2020, в их числе студенты Колледжа святого Мартина, Королевского колледжа искусств и Университета Солфорда.

Совместная стипендия Британского модного совета и Chanel присуждена студенту Сент-Мартинс Брэндону Чою, совместная стипендия Британского модного совета и Dior – студентам Сент-Мартинс Джо Пирсону и Адаму Алауи Элиасу. Полная стипендия Британского модного совета досталась молодым дизайнерам Доминику Хакбоди, Джейсону Макатангею и Эдварду Мендосе (Сент-Мартинс), Шанти Белл (Королевский колледж искусств) и Перл Квист (Университет Солфорда).

Генеральный исполнительный директор Британского совета моды Кэролин Раш отметила: «Мы столкнулись с самым впечатляющим кризисом поколения, и в настоящее время поддержка и расширение возможностей талантов важнее, чем когда-либо. Британский модный совет хочет поддержать молодых людей и помочь им реализовать свой потенциал. Это обеспечит развитие и успех британской индустрии моды. Академические стипендии дают молодым дизайнерам из разных слоев общества возможность работать в креативных индустриях, прокладывая путь для будущих поколений талантов».